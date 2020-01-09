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Факты / Спорт

Арбитр, который “утопил” сборную Украины на Евро-2012, трудоустроился в России

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства в российском футбольном союзе.

Виктор Кашшаи

Департамент судейства российского футбольного союза возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

На этом посту он сменил Александра Егорова, который покинул должность в декабре 2019 года.

Кашшаи был арбитром категории ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в декабре прошлого года.

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Кашшаи стал известен благодаря своим спорным решением в нескольких матчах. В частности, в апреле 2013 года во время матча между Баварией и Барселоной и Лиге чемпионов Кашшаи сначала не заметил игру рукой у ​​Пике, засчитал гол Данте после нарушения на Дани Алвесе, затем засчитал гол Марио Гомеса из офсайда, а еще не отреагировал на толчок Мюллером Альбы и засчитал очередной гол.

В апреле 2017 в матче плей-офф Лиги чемпионов Реал Мадрид – Бавария арбитр “похоронил” клуб из Мюнхена. Кашшаи засчитал гол Криштиану Роналду из офсайда и удалил несправедливо Артуро Видаля.

Украинский болельщикам арбитр запомнился липовым пенальти в ворота Шахтера в матче проти Манчестер Сити и незасчитанным голом Марко Девича в ворота Англии на домашнем Евро-2012.

Ранее Факты ICTV писали, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла Россию.

Джерело: Sport24

Фото: Dreamstime

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