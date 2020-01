Боксер потерял сознание после того, как отправил соперника в нокаут

Американский боксер Джордж Ринкон одержал досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, но сразу же после поединка потерял сознание.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой в пользу американца.

Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и его отправили в больницу.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX

— Chris Deep (@Xdeep13) January 12, 2020