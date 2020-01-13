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Факты / Спорт

Боксер потерял сознание после того, как отправил соперника в нокаут

Американский боксер Джордж Ринкон одержал досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, но сразу же после поединка потерял сознание.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой в пользу американца.

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Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и его отправили в больницу.

Во время поединка Джордж не пропустил ни одного удара, который мог бы вызвать серьезные последствия.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику, которая обрушилась на него после публикации видео с российским спецназом.

Фото: George Rincon

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