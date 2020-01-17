В ніч з 18 на 19 січня у Лас-Вегасі відбудеться бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне в рамках турніру UFC 246.

Напередодні турніру бійці провели прес-конференцію, а також вперше провели дуель поглядів.

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Варто відзначити, що процедура пройшла тихо та спокійно. Суперники тричі потисли один одному руки та розійшлися.

На рахунку 31-річного ірландського бійця Конора МакГрегора 21 перемога та чотири поразки. В активі американця Дональда Серроне 36 перемог при 13 поразках.

МакГрегор не виступав в ММА з жовтня 2018 року після того, як у титульному бою програв удушливим прийомом російському бійцю Хабібу Нурмагомедову. Серроне у вересні 2019 програв співвітчизнику – Джастіну Гетжі.

Раніше UFC показав яскраве промо до бою Конора та Дональда.