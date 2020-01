Производитель контрацептивов жестко подколол Серроне после поражения на 40-й секунде

Производитель контрацептивов VISIT пошутил на тему главного боя в начале 2020 года в мире единоборств.

Спустя почти полтора года в октагон вернулся боец ​​Конор МакГрегор. Однако возвращение ирландца было недолгим – уже через 40 секунд поединка он отправил своего соперника американца Дональда Серроне в нокаут.

Читайте: Поединок длился 40 секунд: МакГрегор победил Серроне

После боя VISIT выложил в Twitter изображения тюбика в ковбойской шляпе – фирменном аксессуаре американца.

— Чтобы твой ковбой простоял более 40 секунд, – подписали коллаж в VISIT.

Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд pic.twitter.com/CFbxa8YYvJ — VIZIT (@vizitcondoms) January 19, 2020

После поражения 36-летний Серроне заявил, что не будет заканчивать карьеру в ММА, а МакГрегор заявил, что хочет реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедов.

Напомним, перед турниром UFC 246 организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая выступает за этичное отношение к животным, раскритиковала Конора МакГрегора и Дональда Серроне.

Фото: Donald Cerrone