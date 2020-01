Виробник контрацептивів жорстко підколов Серроне після поразки на 40-й секунді

Виробник контрацептивів VISIT пожартував на тему головного бою на початку 2020 року у світі єдиноборств.

Через майже півтора роки в октагон повернувся боєць Конор МакГрегор. Однак повернення ірландця було недовгим – вже через 40 секунд поєдинку він відправив свого суперника американця Дональда Серроне в нокаут.

Читайте: Поєдинок тривав 40 секунд: МакГрегор переміг Серроне

Після бою VISIT виклав в Twitter зображення тюбика в ковбойському капелюсі – фірмовому аксесуарі американця.

— Щоб твій ковбой простояв більше 40 секунд, – підписали колаж у VISIT.

Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд pic.twitter.com/CFbxa8YYvJ — VIZIT (@vizitcondoms) January 19, 2020

Після поразки 36-річний Серроне заявив, що не буде закінчувати кар’єру в ММА, а МакГрегор заявив, що хоче реваншу з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Нагадаємо, перед турніром UFC 246 організація People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), яка виступає за етичне ставлення до тварин, розкритикувала Конора МакГрегора та Дональда Серроне.

Фото: Donald Cerrone