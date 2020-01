В Канзас-Сити расстреляли бар с фанатами: 2 человека погибли, 15 ранены

В воскресенье вечером в Канзас-Сити фанаты местной команды Канзас Сити Чифс праздновали в баре 9ine Ultra Lounge выход команды в Супербоул впервые за последние 50 лет. Однако событие было омрачено стрельбой у бара.

Около полуночи вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибла 25-летняя женщина, а еще 15 посетителей бара получили ранения различной степени тяжести. Стрелка ликвидировал вооруженный охранник бара.

2 dead, 15 injured after a shooting overnight at the 9ine Ultra Lounge near 40 Hwy and Noland.

Suspect was shot and killed by a security guard after he fired into a line of people outside the club.

Police have recovered several “weapons” from the scene.

