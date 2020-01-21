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Факты / Спорт

В Канзас-Сити расстреляли бар с фанатами: 2 человека погибли, 15 ранены

В воскресенье вечером в Канзас-Сити фанаты местной команды Канзас Сити Чифс праздновали в баре 9ine Ultra Lounge выход команды в Супербоул впервые за последние 50 лет. Однако событие было омрачено стрельбой у бара.

Около полуночи вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибла 25-летняя женщина, а еще 15 посетителей бара получили ранения различной степени тяжести. Стрелка ликвидировал вооруженный охранник бара.

Представитель полиции заявил, что стрелок открыл огонь по людям, которые стояли в очереди на вход в бар. А также, что патрульная машина полиции проверяла парковку возле бара за минуту до того, как стрелок открыл огонь.

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В полиции предполагают, что 29-летний стрелок Джахрон Смит в баре вступил с посетителями в словесную перепалку, после чего вышел на улицу и открыл огонь.

Напомним, в финальном матче НФЛ Канзас-Сити Чифс сыграют с пятикратным победителем Супербоула.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

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