В Канзас-Сити расстреляли бар с фанатами: 2 человека погибли, 15 ранены

В воскресенье вечером в Канзас-Сити фанаты местной команды Канзас Сити Чифс праздновали в баре 9ine Ultra Lounge выход команды в Супербоул впервые за последние 50 лет. Однако событие было омрачено стрельбой у бара.

Около полуночи вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибла 25-летняя женщина, а еще 15 посетителей бара получили ранения различной степени тяжести. Стрелка ликвидировал вооруженный охранник бара.

2 dead, 15 injured after a shooting overnight at the 9ine Ultra Lounge near 40 Hwy and Noland. Suspect was shot and killed by a security guard after he fired into a line of people outside the club. Police have recovered several “weapons” from the scene. Updates on @kmbc pic.twitter.com/0WrPSQ7dq9 — Matt Evans (@MattEvansKMBC) January 20, 2020

Представитель полиции заявил, что стрелок открыл огонь по людям, которые стояли в очереди на вход в бар. А также, что патрульная машина полиции проверяла парковку возле бара за минуту до того, как стрелок открыл огонь.

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В полиции предполагают, что 29-летний стрелок Джахрон Смит в баре вступил с посетителями в словесную перепалку, после чего вышел на улицу и открыл огонь.

Напомним, в финальном матче НФЛ Канзас-Сити Чифс сыграют с пятикратным победителем Супербоула.