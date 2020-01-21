В тренерский штаб одной из команд на Супербоуле впервые войдет женщина

33-летняя Кэти Соуэрс станет первой женщиной-тренером, которая войдет в тренерский штаб команды в финальном матче НФЛ.

Соуэрс – является ассистенткой тренера Сан-Франциско Форти Найнерс.

В ночь с 2-го на 3-е февраля Сан-Франциско сыграет против Канзас-Сити Чифс в Майами на 64-тысячной арене Hard Rock Stadium.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katie Sowers (@katesowers5) 25 Лис 2019 р. о 7:40 PST

Соуэрс присоединилась к команде в 2017 году, став второй женщиной в тренерском штабе команды НФЛ в истории. Пальма первенства принадлежит Кэтрин Смит, которая в 2016-м году начала работать ассистентом в Буффало Биллс.

— Я искала работу на полный рабочий день и хотела доказать, что я хороший работник. У нас состоялась предсезонная игра в Канзас-Сити, и это было был быть последний день моей стажировки. Генеральный менеджер Джон Линч сказал, что хочет оставить меня на постоянной работе, – рассказала Кэти.

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Также Соуэрс рассказала, что Бекки Хэммон, которая стала ассистентом тренера в клубе НБА Сан-Антонио Сперс, помогла ей поверить, что она сможет продолжить карьеру в НФЛ.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Шакира готовится к выступлению вместе с Дженнифер Лопес в перерыве финального матча НФЛ – Супербоула.

Фото: Katie Sowers