В Канзас-Сіті розстріляли бар з фанатами: 2 людини загинуло, 15 поранені

У неділю ввечері в Канзас-Сіті фанати місцевої команди Канзас Сіті Чіфс святкували у барі 9ine Ultra Lounge вихід команди до Супербоулу вперше за останні 50 років. Однак подія була затьмарена стріляниною біля бару.

Близько опівночі озброєний чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої загинула 25-річна жінка, а ще 15 відвідувачів бару отримали поранення різної ступені тяжкості. Стрілка ліквідував озброєний охоронець бару.

2 dead, 15 injured after a shooting overnight at the 9ine Ultra Lounge near 40 Hwy and Noland. Suspect was shot and killed by a security guard after he fired into a line of people outside the club. Police have recovered several “weapons” from the scene. Updates on @kmbc pic.twitter.com/0WrPSQ7dq9 — Matt Evans (@MattEvansKMBC) January 20, 2020

Представник поліції заявив, що стрілок відкрив вогонь по людях, які стояли в черзі на вхід до бару. А також, що патрульна машина поліції перевіряла парковку біля бару за хвилину до того, як стрілок відкрив вогонь.

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У поліції припускають, що 29-річний стрілок Джахрон Сміт у барі вступив з відвідувачами в словесну перепалку, після чого вийшов на вулицю та відкрив вогонь.

Нагадаємо, у фінальному матчі НФЛ Канзас-Сіті Чіфс зіграють з п’ятиразовим переможцем Супербоулу.