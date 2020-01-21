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Факти / Спорт

В Канзас-Сіті розстріляли бар з фанатами: 2 людини загинуло, 15 поранені

У неділю ввечері в Канзас-Сіті фанати місцевої команди Канзас Сіті Чіфс святкували у барі 9ine Ultra Lounge вихід команди до Супербоулу вперше за останні 50 років. Однак подія була затьмарена стріляниною біля бару.

Близько опівночі озброєний чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої загинула 25-річна жінка, а ще 15 відвідувачів бару отримали поранення різної ступені тяжкості. Стрілка ліквідував озброєний охоронець бару.

Представник поліції заявив, що стрілок відкрив вогонь по людях, які стояли в черзі на вхід до бару. А також, що патрульна машина поліції перевіряла парковку біля бару за хвилину до того, як стрілок відкрив вогонь.

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У поліції припускають, що 29-річний стрілок Джахрон Сміт у барі вступив з відвідувачами в словесну перепалку, після чого вийшов на вулицю та відкрив вогонь.

Нагадаємо, у фінальному матчі НФЛ Канзас-Сіті Чіфс зіграють з п’ятиразовим переможцем Супербоулу.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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