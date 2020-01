В Канзас-Сіті розстріляли бар з фанатами: 2 людини загинуло, 15 поранені

У неділю ввечері в Канзас-Сіті фанати місцевої команди Канзас Сіті Чіфс святкували у барі 9ine Ultra Lounge вихід команди до Супербоулу вперше за останні 50 років. Однак подія була затьмарена стріляниною біля бару.

Близько опівночі озброєний чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої загинула 25-річна жінка, а ще 15 відвідувачів бару отримали поранення різної ступені тяжкості. Стрілка ліквідував озброєний охоронець бару.

2 dead, 15 injured after a shooting overnight at the 9ine Ultra Lounge near 40 Hwy and Noland.

Suspect was shot and killed by a security guard after he fired into a line of people outside the club.

Police have recovered several “weapons” from the scene.

Updates on @kmbc pic.twitter.com/0WrPSQ7dq9

— Matt Evans (@MattEvansKMBC) January 20, 2020