Последний твит Брайанта перед гибелью за сутки набрал 2,2 млн лайков

Легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант разбился на вертолете в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса в штате Калифорния 26 января. Вместе с 41-летним спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна-Мария, которая также погибла.

Утром 26 января пятикратный чемпион НБА опубликовал твит, в котором поздравил форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса с тем, что он набрал 33644 очка и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Брайанта на одно очко.

— Продолжай двигать игру вперед, ЛеБрон! Большое уважение, мой брат, – написал Брайант.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Сейчас под твитом пользователи соцсети оставили более 56 тыс. комментариев с соболезнованиями. Сама публикация набрала 2,3 млн лайков и 461 тыс. репостов.

Брайант выступал за Лейкерс в течение 20 лет и завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной США он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, в музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта. Церемония началась с минуты молчания, а затем Алиша Киз и группа Boyz II Men исполнили композицию It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.