PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Последний твит Брайанта перед гибелью за сутки набрал 2,2 млн лайков

Легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант разбился на вертолете в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса в штате Калифорния 26 января. Вместе с 41-летним спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна-Мария, которая также погибла.

Утром 26 января пятикратный чемпион НБА опубликовал твит, в котором поздравил форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса с тем, что он набрал 33644 очка и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Брайанта на одно очко.

— Продолжай двигать игру вперед, ЛеБрон! Большое уважение, мой брат, – написал Брайант.

Сейчас под твитом пользователи соцсети оставили более 56 тыс. комментариев с соболезнованиями. Сама публикация набрала 2,3 млн лайков и 461 тыс. репостов.

Читайте: Что известно о вертолете Sikorsky S-76, на котором разбился Коби Брайант

Брайант выступал за Лейкерс в течение 20 лет и завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной США он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, в музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта. Церемония началась с минуты молчания, а затем Алиша Киз и группа Boyz II Men исполнили композицию It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка