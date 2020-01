Останній твіт Брайанта перед загибеллю за добу набрав 2,2 млн вподобань

Легендарний баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант розбився на вертольоті в місті Калабасас поблизу Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія 26 січня. Разом з 41-річним спортсменом на борту перебувала його 13-річна донька Джіанна-Марія, яка також загинула.

Вранці 26 січня п’ятикратний чемпіон НБА опублікував твіт, в якому привітав форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса з тим, що він набрав 33 644 очки і вийшов на третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії ліги, обійшовши Брайанта на одне очко.

— Продовжуй рухати гру вперед, ЛеБрон! Велика шана, мій брате, – написав Брайант.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Наразі під твітом користувачі соцмережі залишили понад 56 тис. коментарів зі співчуттями. Сама публікація набрала 2,3 млн вподобань та 461 тис. репостів.

Читайте: Що відомо про гелікоптер Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант

Брайант виступав за Лейкерс протягом 20 років і завершив кар’єру в 2016 році. У складі збірної США він став дворазовим олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, на музичній премії Grammy вшанували пам’ять Кобі Брайанта. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання, а потім Аліша Кіз та гурт Boyz II Men виконали композицію It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.