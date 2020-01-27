Известны имена всех жертв авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76

Стали известны имена всех девяти жертв авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Ранее сообщалось, что вместе с 41-летним спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария, которая мечтала стать баскетболисткой. Среди жертв авиакатастрофы также были партнеры по команде Джианны и их родители, которые направлялись на игру.

Список погибших: Коби Брайант (41 год), Джианна-Мария Брайант (13), Джон Алтобелли (56), Кэри Алтобелли, Алисса Алтобелли, Сара Честер, Пейтон Честер (13), Кристина Маузер и Ара Зобаян. На данный момент указан возраст не всех погибших.

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Алисса Алтобелли играла вместе с дочкой Брайанта за одну команду. Бейсбольный тренер Джон Алтобелли и Кэри Алтобелли были его родителями.

Пейтон Честер также была партнером Джианны-Марии Брайант по команде. Сара Честер – ее мать. Кристина Маузер работала тренером девчачьей баскетбольной команды в частной школе в Ньюпорт Бич, где училась дочь Коби. Ара Зобаян – пилот, управлявший вертолетом.

Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января. Позже в сети появилось видео с моментом падения вертолета Sikorsky S-76.