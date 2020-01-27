Відомі імена всіх жертв авіакатастрофи вертольота Sikorsky S-76

Стали відомі імена всіх дев’яти жертв авіакатастрофи гвинтокрила Sikorsky S-76, в якому знаходився легендарний баскетболіст Кобі Брайант.

Раніше повідомлялося, що разом з 41-річним спортсменом загинула його 13-річна донька Джіанна-Марія, яка мріяла стати баскетболісткою. Серед жертв авіакатастрофи також були партнери по команді Джіанни та їхні батьки, які прямували на гру.

Список загиблих: Кобі Брайант (41 рік), Джіанна-Марія Брайант (13), Джон Алтобеллі (56), Кері Алтобеллі, Алісса Алтобеллі, Сара Честер, Пейтон Честер (13), Крістіна Маузер та Ара Зобаян. На даний момент зазначений вiк не всіх загиблих.

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Алісса Алтобеллі грала разом з донькою Брайанта за одну команду. Бейсбольний тренер Джон Алтобеллі і Кері Алтобеллі були її батьками.

Пейтон Честер також була партнером Джіанни-Марії Брайант по команді. Сара Честер – її мати. Крістіна Маузер працювала тренером дівчачої баскетбольної команди у приватній початковій школі в Ньюпорт Біч, де навчалася донька Кобі. Ара Зобаян – пілот, який керував вертольотом.

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня. Пізніше у мережі з’явилося відео з моментом падіння вертольоту Sikorsky S-76.