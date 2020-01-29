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Факты / Спорт

Полуобнаженная Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом

Instagram-модель Кинси Волански, которая снискала себе славу после забега в купальнике в финале Лиги чемпионов 2019 между Тоттенхэмом и Ливерпулем, в очередной раз напомнила о себе.

Во время этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге она выбежала на трассу в купальнике и плакатом RIP Kobe.

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На этот раз неоднозначная затея Кинси не на шутку разозлила пользователей соцсетей. Модель попала под шквал критики не только из-за своего внешнего вида, но и потому, что решила использовать смерть легенды НБА, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы частного вертолета Sikorsky S-76. Кроме баскетболиста на борту находилось еще восемь человек, среди которых его родная дочь Джианна. Сейчас найдены тела всех погибших в авиакатастрофе.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

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