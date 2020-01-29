Полуобнаженная Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом

Instagram-модель Кинси Волански, которая снискала себе славу после забега в купальнике в финале Лиги чемпионов 2019 между Тоттенхэмом и Ливерпулем, в очередной раз напомнила о себе.

Во время этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге она выбежала на трассу в купальнике и плакатом RIP Kobe.

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На этот раз неоднозначная затея Кинси не на шутку разозлила пользователей соцсетей. Модель попала под шквал критики не только из-за своего внешнего вида, но и потому, что решила использовать смерть легенды НБА, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe — The Sun Football (@TheSunFootball) January 28, 2020

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы частного вертолета Sikorsky S-76. Кроме баскетболиста на борту находилось еще восемь человек, среди которых его родная дочь Джианна. Сейчас найдены тела всех погибших в авиакатастрофе.