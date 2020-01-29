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Факти / Спорт

Напівоголена Воланскі вибігла на гірськолижну трасу з плакатом

Instagram-модель Кінсі Воланскі, яка здобула собі славу після забігу в купальнику у фіналі Ліги чемпіонів 2019 між Тоттенгемом та Ліверпулем, вчергове нагадала про себе.

Під час етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в австрійському Шладмінгу вона вибігла на трасу у купальнику та плакатом RIP Kobe.

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Цього разу неоднозначна витівка Кінсі не на жарт обурила користувачів соцмереж. Модель потрапила під шквал критики не лише через свій зовнішній вигляд, але й через те, що вирішила використати смерть легенди НБА, щоб привернути увагу до своєї персони.

Нагадаємо, Кобі Брайант загинув 26 січня в результаті авіакатастрофи приватного вертольоту Sikorsky S-76. Окрім баскетболіста на борту знаходилося ще вісім осіб, серед яких його рідна донька Джіанна. Наразі знайдено тіла всіх загиблих в авіакатастрофі.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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