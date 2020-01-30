Бельгійський журналіст та колишній велосипедист Свен Споормейкер викликав обурення у користувачів соціальних мереж після свого їдкого коментаря про спортивну журналістку, яка висвітлювала Вуельту у Сан-Хуані.

Споормейкер зробив скріншот з інтерв’ю репортера Белен де Мендігурен і виставив світлину в Twitter, де у дівчину крізь одяг просвітлиться соски, підписавши: Це круто в Аргентині?.

Пост Споормейкера миттєво атакували користувачі та звинуватили колишнього спортсмена у сексизмі.

Австралійська журналістка ESPN Софі Сміт у коментарях написала:

— Серйозно? Скажіть, будь ласка, що це лише труднощі перекладу. Вона виконує ту ж роботу, що й ви, але вимоги до неї вдвічі більші.

У відповідь Споормейкер заявив: Не починайте гнути феміністичну лінію. Вона точно знає, що одягає і чому. Якби я брав інтерв’ю у спортсменки і показував свої яйця, ви б теж над цим пожартували.

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Потім Сміт запитала: Так це її провина, що ви не можете перестати дивитися на її груди? Чи вона мала одягнути мішок з-під картоплі, щоб не хвилюватися.

Пізніше один з користувачів сказав, що розчарувався у Споормейкеру і назвав його динозавром.

Раніше Факти ICTV писали, що напівоголена Кінсі Воланскі вибігла на гірськолижну трасу з плакатом.

Фото: Belen de Mendiguren