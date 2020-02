Виступ Шакіри та Дженніфер Лопес у фінальному матчі НФЛ – Супербоулі 2020 стало одним з найкращих за всю історію шоу.

Користувачі соцмереж захоплено репостили виступ поп-дів, але найбільше під час шоу запам’ятався дотепний момент за участю колумбійської співачки. Під час виступу Шакіра повернулася до камер та почала ворушити язиком. Таким чином, співачка показала всю енергію та силу, яку відчувала під час шоу.

Однак користувачам Twitter цей момент здався дуже кумедним і вони перетворили його на численні меми.

— Що бачить мікрохвильовка, поки я чекаю, коли розігріється їжа, – пожартував один користувачів, прикріпивши уривок шоу Супербоула 2020.

— Шакіра у перерві шоу Супербоула.

NFL: Шакіра, не роби так язиком

Шакіра:

Шакіра, коли показала язик на камеру.

shakira when she just did the tongue thing to the camera #PepsiHalftime pic.twitter.com/Z2kCvSe8pM — BenGilligan (@BenGill27718521) February 3, 2020

Хто зробив це краще: Шакіра або Глен Девіс?

who did it better: Shakira or Glen Big Baby Davis pic.twitter.com/YQEPBypxw2 — Rodger Sherman (@rodger) February 3, 2020

Шакіра вчилася у найкращих.

Нагадаємо, Канзас-Сіті Чіфс вперше за 50 років виграли Супербоул, обігравши Сан-Франциско Форті Найнерс.