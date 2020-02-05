Роналду рассказал, сколько еще планирует играть

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в день своего 35-летия рассказал, когда завершит карьеру футболиста.

Звезда сборной Португалии уверен, что его в силах выступать до 40 лет.

— Многое будет зависеть от того, как я себя чувствую, и от мотивации, так как в плане физики у меня никогда не будет проблем – я прекрасно слежу за собой и, думаю, смогу играть до 40 лет. Важнейший фактор – психологический, вот что будет иметь значение. У всего есть начало и конец, я не буду играть в футбол всю жизнь, но все еще чувствую в себе силы, чтобы выигрывать что-то важное, – сказал португалец.