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Факты / Спорт

Роналду рассказал, сколько еще планирует играть

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в день своего 35-летия рассказал, когда завершит карьеру футболиста.

Звезда сборной Португалии уверен, что его в силах выступать до 40 лет.

— Многое будет зависеть от того, как я себя чувствую, и от мотивации, так как в плане физики у меня никогда не будет проблем – я прекрасно слежу за собой и, думаю, смогу играть до 40 лет. Важнейший фактор – психологический, вот что будет иметь значение. У всего есть начало и конец, я не буду играть в футбол всю жизнь, но все еще чувствую в себе силы, чтобы выигрывать что-то важное, – сказал португалец.

Криштиану Роналду является пятикратным лауреатом награды Золотой мяч от France Football.

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Сейчас его Ювентус идет первым в турнирной таблице Серии А после 22 туров.

Напомним, Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram.

Источник: Tuttosport

Фото: Dreamstime

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