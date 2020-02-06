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G-Wagen с бантом и торт: Роналду показал подарки на день рождения

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду отпраздновал свое 35-летие.

Футболист в соцсетях похвастался своим тортом, который ему подарила на день рождения его девушка Джорджина Родригес. Торт сделан в виде логотипа CR7. На снимке Роналду позирует вместе с любимой и старшим сыном Криштиану-младшим.

— Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо любимой за этот удивительный сюрприз, – подписал снимок Роналду.

 

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А вот Джорджина на своей странице в Instagram похвасталась еще одним презентом, который вручили ее парню. Португальцу подарили Mercedes-Benz G-Class, перевязанный огромным красным бантом.

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На видео, когда Роналду и Родригес появились на улице, гости радостно встретили его и спели С днем ​​рождения португальском языке.

 

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Напомним, Криштиану Роналду в день своего 35-летия рассказал, когда завершит карьеру футболиста.

Фото: Cristiano Ronaldo

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