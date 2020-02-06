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Факты / Спорт

Атлетик в компенсированное время выбил Барселону из Кубка Испании

Атлетик и Барселона встречались в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе Сан Мемес в Бильбао и завершилась победой баскского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на третьей добавленной минуте ко второму тайму в сетку ворот Марка-Андре Тер Штегена вогнал испанский форвард Атлетика Иньяки Уильямс. Сначала Гомес Перес Ибаи классно навесил в штрафную, откуда Уильямс пробил в левый угол ворот.

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Сама игра выдалась достаточно грязная: за 90 минут каталонские футболисты заработали семь желтых карточек против трех у клуба из Бильбао.

Таким образом Барселона оставляет Кубок Испании, а Атлетик проходит в полуфинал, где встретится с другим баскским клубом Реалом Сосьедад.

Ранее мадридский Реал в сумасшедшем матче на Бернабеу уступил Реалу Сосьедад и оставил текущий розыгрыш Кубка Испании.

Фото: Dreamstime

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