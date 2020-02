Атлетик и Барселона встречались в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе Сан Мемес в Бильбао и завершилась победой баскского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на третьей добавленной минуте ко второму тайму в сетку ворот Марка-Андре Тер Штегена вогнал испанский форвард Атлетика Иньяки Уильямс. Сначала Гомес Перес Ибаи классно навесил в штрафную, откуда Уильямс пробил в левый угол ворот.

Читайте: Месси продолжает бунтовать в Барселоне. Теперь Лео подрался с Тер Штегеном

Сама игра выдалась достаточно грязная: за 90 минут каталонские футболисты заработали семь желтых карточек против трех у клуба из Бильбао.

What a Strike to put Athletic Bilbao through to the finals of the #CopaDelRey #AthleticBarcelona pic.twitter.com/RRS41lyAms

— CONRAD BARRETO (@conradbeckham) February 6, 2020