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Факти / Спорт

Атлетік у компенсований час вибив Барселону з Кубка Іспанії

Атлетік та Барселона зустрічалися в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Сан Мемес у Більбао та завершилася перемогою баскського клубу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі на третій доданій хвилині до другого тайму у сітку воріт Марка-Андре Тер Штегена увігнав іспанський форвард Атлетіка Іньякі Вільямс. Спершу Гомес Перес Ібаї класно навісив у штрафну, звідки Вільямс пробив у лівий кут воріт.

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Сама гра вийшла досить брудною: за 90 хвилин каталонські футболісти заробили сім жовтих карток проти трьох у клубу з Більбао.

Таким чином Барселона залишає Кубок Іспанії, а Атлетік проходить до півфіналу, де зустрінеться з іншим баскським клубом Реалом Сосьєдад.

Раніше мадридський Реал у божевільному матчі на Бернабеу поступився Реалу Сосьєдад і залишив поточний розіграш Кубка Іспанії.

Фото: Dreamstime

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