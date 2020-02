Атлетік та Барселона зустрічалися в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Сан Мемес у Більбао та завершилася перемогою баскського клубу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі на третій доданій хвилині до другого тайму у сітку воріт Марка-Андре Тер Штегена увігнав іспанський форвард Атлетіка Іньякі Вільямс. Спершу Гомес Перес Ібаї класно навісив у штрафну, звідки Вільямс пробив у лівий кут воріт.

Сама гра вийшла досить брудною: за 90 хвилин каталонські футболісти заробили сім жовтих карток проти трьох у клубу з Більбао.

What a Strike to put Athletic Bilbao through to the finals of the #CopaDelRey #AthleticBarcelona pic.twitter.com/RRS41lyAms

— CONRAD BARRETO (@conradbeckham) February 6, 2020