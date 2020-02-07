Сексапільна фітнес-модель Джанна Бреслін оголилася для глянцю

Джанна Бреслін ще з дитинства мріяла стати моделлю та активно займалася спортом. Дівчина захоплювалася футболом, стрибками у висоту, легкою атлетикою та фітнесом. Однак зрештою сконцентрувалася на роботі в тренувальній залі.
На фітнесі Джанна заробила більше $1 млн та шість разів перемагала у конкурсі Міс бікіні.
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Дівчина активно знімається для відомих глянців, а нещодавно погодилася оголитися для журналу Maxim, який вмовив її зняти купальник для спеціального ролика.
29-річна Бреслін родом із каліфорнійського міста Таузенд-Оукс, але наразі проживає у Сан-Дієго. На її сторінку в Instagram підписано понад 700 тис. користувачів, якими вона часто тішить відвертими та спокусливими знімками.
Нагадаємо, під час Супербоула 2020 на поле намагалася прорватися пишногруда модель Келлі Кей, але її зупинили стюарди.
Фото: Janna Breslin