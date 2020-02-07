Джанна Бреслін ще з дитинства мріяла стати моделлю та активно займалася спортом. Дівчина захоплювалася футболом, стрибками у висоту, легкою атлетикою та фітнесом. Однак зрештою сконцентрувалася на роботі в тренувальній залі.

На фітнесі Джанна заробила більше $1 млн та шість разів перемагала у конкурсі Міс бікіні.

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Дівчина активно знімається для відомих глянців, а нещодавно погодилася оголитися для журналу Maxim, який вмовив її зняти купальник для спеціального ролика.

29-річна Бреслін родом із каліфорнійського міста Таузенд-Оукс, але наразі проживає у Сан-Дієго. На її сторінку в Instagram підписано понад 700 тис. користувачів, якими вона часто тішить відвертими та спокусливими знімками.































































Сексапільна фітнес-модель Джанна Бреслін оголилася для глянцю / 16 фотографий

Нагадаємо, під час Супербоула 2020 на поле намагалася прорватися пишногруда модель Келлі Кей, але її зупинили стюарди.

Фото: Janna Breslin