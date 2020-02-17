Официальным девизом летних Олимпийских игр 2020 в Токио стала фраза United by emotion (Объединенные чувством).
В съемках ролика, посвященном презентации девиза приняла участие японская теннисистка и победительница двух турниров серии Grand Slam Наоми Осака.
— Скоро наступит тот момент, когда люди во всем мире захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. Поэтому оргкомитет Токио-2020 решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр, – отметили организаторы Олимпийских игр в Токио.
Надпись на английском языке появится в местах проведения соревнований, а также на городских плакатах и лицензионной сувенирной продукции.
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Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.
Напомним, МОК запретил спортсменам устраивать политические акции во время Олимпиады.
Источник: Tokyo2020