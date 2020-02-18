Кокаин и проститутки за $30: Фьюри рассказал о планах после реванша с Уайлдером

Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером 23 февраля в рамках боя-реванша. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Накануне поединка Тайсон рассказал, что будет делать после боя и дал своеобразный совет.

— После боя пойду в загул с кокаином и проститутками. Что может быть лучше кокаина и проституток? Я выбираю дешевых, за $30. Всегда делайте себе укол пенициллина, прежде чем их тра***ь. Если нет пенициллина, надевайте два презерватива, – заявил Фьюри.

Напомним, первый бой между британцем и американцем состоялся в Лос-Анджелесе в декабре 2019 года. Тогда раздельным решением судей победу одержал Деонтей Уайлдер.

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Напомним, в России хотят всех боксеров проверять на наркотики после того, как у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили нашли кокаин.

Фото: Boxing Scene

Источник: Daily Caller