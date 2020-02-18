PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Кокаин и проститутки за $30: Фьюри рассказал о планах после реванша с Уайлдером

Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером 23 февраля в рамках боя-реванша. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Накануне поединка Тайсон рассказал, что будет делать после боя и дал своеобразный совет.

— После боя пойду в загул с кокаином и проститутками. Что может быть лучше кокаина и проституток? Я выбираю дешевых, за $30. Всегда делайте себе укол пенициллина, прежде чем их тра***ь. Если нет пенициллина, надевайте два презерватива, – заявил Фьюри.

Напомним, первый бой между британцем и американцем состоялся в Лос-Анджелесе в декабре 2019 года. Тогда раздельным решением судей победу одержал Деонтей Уайлдер.

Читайте: Мастурбирую семь раз в день! Фьюри рассказал, как готовится к бою с Уайлдером

Напомним, в России хотят всех боксеров проверять на наркотики после того, как у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили нашли кокаин.

Фото: Boxing Scene

Источник: Daily Caller

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка