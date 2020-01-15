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Факты / Спорт

Мастурбирую семь раз в день! Фьюри рассказал, как готовится к бою с Уайлдером

22 февраля 2020 состоится реванш между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Боксеры дрались в декабре 2018 года, тогда судейским решением была зафиксирована ничья.

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Перед боем британец рассказал о своем режиме во время подготовки к бою с Уайлдером. Фьюри признался, что выпивает много воды и семь раз в день мастурбирует для поднятия уровня тестостерона в организме.

— Я делаю многие вещи, которые раньше не делал. Я ем по пять или шесть раз в день, пью по восемь литров воды. Если это даст мне преимущество – я готов попробовать. Я мастурбирую по семь раз в день, прокачивая тестостерон. Я еду не за победой по очкам, у меня их было слишком много, – сказал Фьюри.

Отметим, что оба боксера не потерпели ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 поединка, у британца – 29.

Ранее издание The Ring назвал лучшего боксера и бой 2019 года.

Фото: Tyson Fury

Источник: Mirror

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