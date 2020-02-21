В матче регулярного чемпионата НХЛ между Коламбус Блу Джекетс и Филадельфией Флайерс в конце второго периода завязалась драка.

Форвард Коламбуса Натан Герб, у которого 165 сантиметров роста, провел силовой прием против соперника и за своего партнера вступился защитник Филадельфии Трэвис Сэнхайм.

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Он вступил в драку с Гербом, но после небольшой потасовки победителем драки вышел именно форвард Коламбуса, повалив на лед 193-сантиметрового Сэнхайма.

Сама игра завершилась победой Филадельфии после овертайма со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции Филадельфия идет на пятом месте, Коламбус – шестой.

Напомним, во время матча НХЛ между Анахайм Дакс и Сент-Луис Блюз у защитника гостей Джей Боумистер случился сердечный приступ. Встреча регулярного чемпионата прервали при счете 1:1.