У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між Коламбус Блу Джетс та Філадельфією Флайєрс у кінці другого періоду зав’язалася бійка.

Форвард Коламбуса Натан Герб, який має 165 сантиметрів зросту, провів силовий прийом проти суперника і за свого партнера вступився захисник Філадельфії Тревіс Сенхайм.

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Він вступив у бійку з Гербом, але після невеличкої штурханини переможцем бійки вийшов саме форвард Коламбуса, поваливши на лід 193-сантиметрового Сенхайма.

Сама гра завершилася перемогою Філадельфії після овертайма з рахунком 4:3. У турнірній таблиці Східної конференції Філадельфія йде на п’ятому місці, Коламбус – шостий.

Нагадаємо, під час матчу НХЛ між Анахайм Дакс та Сент-Луїс Блюз у захисника гостей Джей Боумістер стався серцевий напад. Зустріч регулярного чемпіонату перервали за рахунку 1:1.