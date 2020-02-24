В Великобритании детям запретили играть в футбол головой

Футбольная ассоциация Англии вместе с коллегами из Шотландии и Северной Ирландии приняла меры по уменьшению игры головой в футболе детьми в возрасте от шести до одиннадцати лет.

В Великобритании активно исследовали влияние футбольной карьеры на здоровье спортсменов. На основе результатов обнаружили, что у бывших футболистов риск летального исхода от деменции втрое выше, чем в среднестатистического человека. Ученые связывают это с частыми ударами головой по мячу во время игровой карьеры.

Чтобы снизить риск развития заболевания в более зрелом возрасте, в Англии, Северной Ирландии и Шотландии ввели запрет на детские упражнения, цель которых – тренировка ударов по мячу головой.

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Запрет действует на возрастные группы до 12 лет. В возрастных группах с 13 до 17 лет на занятиях разрешено будет играть головой только один раз в неделю.

Деменция – это заболевание, при котором нарушаются когнитивные способности человека. Оно вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и пространстве, а также способности узнавать людей и предметы. Впоследствии, кроме нарушения когнитивных функций, повреждаются также и физические возможности.

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