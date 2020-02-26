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Факты / Спорт

Бавария представила форму в стиле ретро к годовщине создания клуба

Бавария представила специальный комплект формы в стиле ретро, который приурочен к 120-летию со дня создания клуба и первой победы мюнхенцев в чемпионате Германии.

ФК Бавария была основана 27 февраля 1900 года – через месяц после создания немецкого футбольного союза.

Специальный комплект выполнен в бордово-белых цветах, в стиле ретро.

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Для его создания компания adidas изучила трикотаж, который носили во время первого в истории выигрышного чемпионата Германии для мюнхенцев, чтобы понять, что сделало его таким знаковым, и что можно адаптировать под 2020 год.

Бавария представила форму в стиле ретро к годовщине создания клуба / 4 фотографии

В специальном экипировка мюнхенцы сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги. На стадионе Альянц Бавария будет принимать Аугсбург.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что ирландский клуб разместил на своей форме надпись: Беженцы, добро пожаловать.

Фото: Adidas

Источник: Adidas

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