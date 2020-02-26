Бавария представила специальный комплект формы в стиле ретро, который приурочен к 120-летию со дня создания клуба и первой победы мюнхенцев в чемпионате Германии.
ФК Бавария была основана 27 февраля 1900 года – через месяц после создания немецкого футбольного союза.
Специальный комплект выполнен в бордово-белых цветах, в стиле ретро.
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Для его создания компания adidas изучила трикотаж, который носили во время первого в истории выигрышного чемпионата Германии для мюнхенцев, чтобы понять, что сделало его таким знаковым, и что можно адаптировать под 2020 год.
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Бавария представила форму в стиле ретро к годовщине создания клуба / 4 фотографии
В специальном экипировка мюнхенцы сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги. На стадионе Альянц Бавария будет принимать Аугсбург.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что ирландский клуб разместил на своей форме надпись: Беженцы, добро пожаловать.
Фото: Adidas
Источник: AdidasТеги: Бавария, Футбол, Футбольная формаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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