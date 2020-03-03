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Факты / Спорт

Футболист Лейпцига отписался от Twitter-аккаунта клуба после шутки о Ливерпуле

Форвард немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер отписался от Twitter-аккаунта своего клуба после шуточного поста пресс-службы клуба о сенсационном поражении английского Ливерпуля от Уотфорда в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

До этого поражения мерсисайдцы вели непобедимую серию, которая насчитывала 44 матча.

Стоит отметить, что Вернер является одной из главных приоритетных целей Ливерпуля в ближайшее трансферное окно.

Смотрите: Уотфорд разгромил Ливерпуль в матче АПЛ

В турнирной таблице АПЛ Ливерпуль (79) занимает неоспоримое первое место и уже пробился в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. У ближайшего преследователя Манчестер Сити в активе 57 очков.

РБ Лейпциг (49) в немецкой Бундеслиге идет на второй строчке, отставая от мюнхенской Баварии на три пункта.

Напомним, футболисты РБ Лейпциг сыграли против Тоттенхэма в разных футболках в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Dreamstime

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