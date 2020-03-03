Я за мир и мне заплатили: украинский шахматист сыграл за Россию против Украины

Украинский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за команду России против Украины в интернет-матче.

Об этом сам шахматист рассказал на своей странице в Facebook, хотя позже удалил пост из-за гневных комментариев украинских пользователей в соцсети.

— Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это заплатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было денег, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает хороший прием. Это просто дань уважения.

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Также гроссмейстер отметил, что своим поступком он внес скромный вклад в мир между странами и предложил помириться ради вечной дружбы и братства.

— И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан. Предлагаю каждому украинском и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комментарии объятия в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо, – написал Богданович.

Богданович – серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам.

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