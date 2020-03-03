Я за мир і мені заплатили: український шахіст зіграв за Росію проти України

Український гросмейстер Станіслав Богданович зіграв за команду Росії проти України в інтернет-матчі.

Про це сам шахіст розповів на своїй сторінці у Facebook, хоча пізніше видалив пост через гнівні коментарі українських користувачів у соцмережі.

— Зіграв за Росію в сьогоднішньому матчі з Україною на Chess.com. Свій матч вдалося виграти. Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію. По-перше, мені за це заплатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було грошей, я чесно не грав ні за кого. По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить хороший прийом. Це просто данина поваги.

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Також гросмейстер зазначив, що своїм вчинком він вніс скромний внесок у мир між країнами та запропонував помиритися задля вічної дружби та братерства.

— І третє. Вважаю, що таким чином я вніс свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам схаменутися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якби кожен з нас всього по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний. Пропоную кожному українцю і кожному росіянину, хто це прочитає, направити в коментарі обійми на знак нашої вічної дружби і братерства. Тільки так буде правильно. Тільки так буде добре, – написав Богданович.

Богданович – срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років, чемпіон України серед юнаків до 18 років, чемпіон Одеси і чемпіон України зі швидких шахів.

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