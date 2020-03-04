Николя Порталь, велогонщик и спортивный директор британской команды Ineos, умер в 40-летнем возрасте.

Причиной смерти Порталя стала остановка сердца. Он умер в своем доме в Андорре 3-го марта.

Николя Порталь был профессиональным велогонщиком. С 2002 по 2010 годы выступал за команды AG2R La Mondiale и Caisse d’Epargne, а финальный сезон провел в команде Sky, где впоследствии стал спортивным директором.

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Большую часть сезона в 2009 году Порталь пропустил из-за проблем с сердцем.

В 2013 году Николя портал был самым молодым спортивным директором на Tour de France. Под его руководством британский велогонщик Крис Фрум одержал свою первую победу на французском Tour de France. В 2020-м он стал спортивным директором британской команды Ineos.

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