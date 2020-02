Гарри Грегг умер 16 февраля в возрасте 87 лет. О смерти легендарного голкипера Манчестер Юнайтед и сборной Северной Ирландии объявил фонд Гарри Грегга.

В декабре 1957 года он перешел в Манчестер Юнайтед, став самым дорогим голкипером мира.

Меньше чем через три месяца после своего дебюта за манкунианцев, он вместе с командой возвращался после матча Кубка европейских чемпионов из Белграда. Самолет сделал остановку для дозаправки в Мюнхене, но после третьей попытки взлета самолета. Из 44 человек, находившихся на борту выжил 21 (9 футболистов, главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров и 4 члена экипажа).

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm

— Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020