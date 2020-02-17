PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Умер экс-голкипер МЮ Гарри Грегг, который стал героем мюнхенской авиакатастрофы

Гарри Грегг умер 16 февраля в возрасте 87 лет. О смерти легендарного голкипера Манчестер Юнайтед и сборной Северной Ирландии объявил фонд Гарри Грегга.

В декабре 1957 года он перешел в Манчестер Юнайтед, став самым дорогим голкипером мира.

Меньше чем через три месяца после своего дебюта за манкунианцев, он вместе с командой возвращался после матча Кубка европейских чемпионов из Белграда. Самолет сделал остановку для дозаправки в Мюнхене, но после третьей попытки взлета самолета. Из 44 человек, находившихся на борту выжил 21 (9 футболистов, главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров и 4 члена экипажа).

Греггу посчастливилось выжить и он из-под горящих обломков вытащил партнеров по команде Бобби Чарльтона, Денниса Вайоллета и Джеки Бланчфлауэра, а также младенца и его беременную мать.

Читайте: Умер мотогонщик, который попал в аварию на ралли-рейд Дакар

На чемпионате мира в 1958 году Грегг был признан лучшим вратарем турнира.

После завершения карьеры футболиста он тренировал Шрусбери Таун, Суонси, Кру Александра и Карлайл Юнайтед.

Напомним, в возрасте 75 лет скончался легендарный рестлер Рокки Джонсон, который является отцом актера Дуэйна Джонсона.

Источник: Manchester United

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка