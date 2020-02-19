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Факты / Спорт

Облил бензином: в Автралии регбист сжег живьем себя и своих детей в авто

Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле в австралийском Брисбене.

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками: Он облил меня бензином.

Этой женщиной была бывшая жена регбиста Ханна Бакстер. Сейчас она с ожогами находится в критическом состоянии в одной из больниц Брисбена. Бакстер и трое его детей в возрасте до 10 лет погибли в авто.

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Некоторые местные источники утверждают, что мужчина также ранил себя ножом в машине. Полиция пока не выяснила обстоятельства пожара – было ли это убийство с самоубийством или несчастный случай.

После окончания карьеры регбиста Роуэн работал в фитнес-центре в Брисбене вместе с женой. Также известно, что он и Ханна боролись за права опеки над детьми.

Роуэн Бакстер за карьеру играл за такие команды, как Нью Зиланд Уорриорз и Маунт Альберт Лайонс, а также был игроком национальной сборной Новой Зеландии.

Напомним, в Англии футболиста Ньюкасл Таун приговорили к пожизненному за изнасилование и убийство школьной подруги.

Источник: The Sun

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