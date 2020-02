Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле в австралийском Брисбене.

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками: Он облил меня бензином.

Этой женщиной была бывшая жена регбиста Ханна Бакстер. Сейчас она с ожогами находится в критическом состоянии в одной из больниц Брисбена. Бакстер и трое его детей в возрасте до 10 лет погибли в авто.

Некоторые местные источники утверждают, что мужчина также ранил себя ножом в машине. Полиция пока не выяснила обстоятельства пожара – было ли это убийство с самоубийством или несчастный случай.

“He poured Petrol on me.”

A man is believed to have poured petrol on his wife and 3 children and set them alight.

Rowan Baxter, former NRL player, & 3 children all died in white Kia SUV at Camp Hill, his wife, Hannah, is fighting for life in hospital. https://t.co/YiirWeaaUd

— Maureen saysG’day (@826Maureen) February 19, 2020