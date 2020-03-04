Ніколя Порталь, велогонщик та спортивний директор британської команди Ineos, помер у 40-річному віці.

Причиною смерті Порталя стала зупинка серця. Він помер у своєму будинку в Андоррі 3-го березня.

Ніколя Порталь був професійним велогонщиком. З 2002 по 2010 роки виступав за команди AG2R La Mondiale та Caisse d’Epargne, а фінальний сезон провів у команді Sky, де згодом став спортивним директором.

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Більшу частину сезону у 2009-му році Порталь пропустив через проблеми з серцем.

У 2013 році Ніколя Порталь був наймолодшим спортивним директором на Tour de France. Під його керівництвом британський велогонщик Кріс Фрум здобув свою першу перемогу на французькому Tour de France. У 2020-му він став спортивним директором британської команди Ineos.

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