Он отправил письмо из ада: в поражениях Ливерпуля обвинили 10-летнего фаната МЮ

Ливерпуль, уступив Челси в 1/8 финала Кубка Англии, потерпел третье поражение в последних четырех матчах в различных турнирах.

Сейчас в Англии снова набирает популярность история 10-летнего болельщика Манчестер Юнайтед Дарага Керли. В январе парень написал письмо наставнику Ливерпуля Юрген Клопп с просьбой перестать выигрывать.

После трех поражений мерсисайдцев в последних четырех матчах пользователи социальных сетей начали связывать неудачную серию красных именно с этим так называемым проклятием Керли.

Вот несколько комментариев пользователей, которые обвиняют мальчика в неудачах Ливерпуля.

— Ливерпуль проиграл мадридскому Атлетико, отбивался от Вест Хэма и уступил Уотфорду, после того как 10-летний ирландский поклонник МЮ написал письмо Клоппу с просьбой прекратить побеждать, – написал пользователь в Twitter в конце февраля.

— С тех пор как юный болельщик Юнайтед отправил это письмо Клопп: 0:1 с мадридским Атлетико, 0:3 с Уотфордом и 0:2 с Челси, – написал другой пользователь после поражения от Челси.

— Ливерпуль проиграл 3 игры после того, как мальчик отправил письмо с просьбой проиграть Клоппу. Малыш – новый мессия? – высказал мнение фанат.

— Этот молодой человек отправил письмо из ада в Ливерпуль, и сейчас Ливерпуль столкнулся с адом, – пишет болельщик.

Ливерпуль уступил в трех из четырех последних матчей, хотя до этого в 41 играх проиграл лишь дважды – на групповой стадии ЛЧ Наполи (0:2) и в 1/4 финала Кубка английской лиги Астон Вилле (0:5).

Напомним, серия неудач Ливерпуля началась с фиаско в Мадриде от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 11 апреля в Ливерпуле.