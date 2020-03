Він відправив лист з пекла: у поразках Ліверпуля звинуватили 10-річного фаната МЮ

Ліверпуль, поступившись Челсі в 1/8 фіналу Кубка Англії, зазнав третьої поразки в останніх чотирьох матчах у різних турнірах.

Наразі в Англії знову набирає популярності історія 10-річного вболівальника Манчестер Юнайтед Дарага Керлі. У січні хлопець написав листа наставнику Ліверпуля Юргену Клоппу з проханням перестати вигравати.

Після трьох поразок мерсисайдців в останніх чотирьох матчах користувачі соціальних мереж почали пов’язувати невдалу серію червоних саме з цим так званим прокляттям Керлі.

Ось лише кілька коментарів користувачів, які звинувачують хлопчика у невдачах Ліверпуля.

— Ліверпуль програв мадридському Атлетіко, відбивався від Вест Гема і поступився Вотфорду, після того як 10-річний ірландський шанувальник МЮ написав лист Клоппу з проханням припинити перемагати, – написав користувач в Twitter наприкінці лютого.

Liverpool have lost to Atletico Madrid, struggled to beat West Ham and been spanked senseless by Watford since that Irish Manchester United supporting 10 year old boy wrote a letter to Klopp asking him to stop winning games. — Annamaria Dray (@annamariamufc) February 29, 2020

— Відтоді як юний уболівальник Юнайтед відправив цього листа Клоппу: 0:1 з мадридським Атлетіко, 0:3 з Вотфордом і 0:2 з Челсі, – написав інший користувач після поразки від Челсі.

Since Man United boy sent this letter to Klopp Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Watford 3-0 Liverpool

Chelsea 2-0 Liverpool#CHELIV #FACup pic.twitter.com/yhiT1H3rZf — S-A-C (@FEARLESS0777) March 3, 2020

— Ліверпуль програв 3 гри після того, як хлопчик відправив лист з проханням програти Клопп. Малюк – новий месія? – висловив думку фанат.

Liverpool lose 3 games after boy sends letter asking Klopp to lose games.

Is the kid the new messiah? pic.twitter.com/fQbGox5qCo — Tony Farmer (@TonyFarmer13) March 3, 2020

— Цей молодий хлопець відправив лист з пекла в Ліверпуль, і зараз Ліверпуль зіткнувся з пеклом, – пише вболівальник.

Ліверпуль поступився у трьох з чотирьох останніх матчів, хоча до цього у 41 іграх програв лише двічі – на груповій стадії ЛЧ Наполі (0:2) та в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Астон Віллі (0:5).

Нагадаємо, серія невдач для Ліверпуль почалася з фіаско у Мадриді від Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде 11 березня у Ліверпулі.