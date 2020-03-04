PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Він відправив лист з пекла: у поразках Ліверпуля звинуватили 10-річного фаната МЮ

Ліверпуль, поступившись Челсі в 1/8 фіналу Кубка Англії, зазнав третьої поразки в останніх чотирьох матчах у різних турнірах.

Наразі в Англії знову набирає популярності історія 10-річного вболівальника Манчестер Юнайтед Дарага Керлі. У січні хлопець написав листа наставнику Ліверпуля Юргену Клоппу з проханням перестати вигравати.

Після трьох поразок мерсисайдців в останніх чотирьох матчах користувачі соціальних мереж почали пов’язувати невдалу серію червоних саме з цим так званим прокляттям Керлі.

Читайте: Юрген Клопп написав листа 10-річному фанату МЮ, який попросив Ліверпуль програти

Ось лише кілька коментарів користувачів, які звинувачують хлопчика у невдачах Ліверпуля.

— Ліверпуль програв мадридському Атлетіко, відбивався від Вест Гема і поступився Вотфорду, після того як 10-річний ірландський шанувальник МЮ написав лист Клоппу з проханням припинити перемагати, – написав користувач в Twitter наприкінці лютого.

— Відтоді як юний уболівальник Юнайтед відправив цього листа Клоппу: 0:1 з мадридським Атлетіко, 0:3 з Вотфордом і 0:2 з Челсі, – написав інший користувач після поразки від Челсі.

— Ліверпуль програв 3 гри після того, як хлопчик відправив лист з проханням програти Клопп. Малюк – новий месія? – висловив думку фанат.

— Цей молодий хлопець відправив лист з пекла в Ліверпуль, і зараз Ліверпуль зіткнувся з пеклом, – пише вболівальник.

Ліверпуль поступився у трьох з чотирьох останніх матчів, хоча до цього у 41 іграх програв лише двічі – на груповій стадії ЛЧ Наполі (0:2) та в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Астон Віллі (0:5).

Нагадаємо, серія невдач для Ліверпуль почалася з фіаско у Мадриді від Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде 11 березня у Ліверпулі.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка