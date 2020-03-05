Фьюри проведет третий бой с Уайлдером и завершит карьеру поединком с Джошуа

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, что команда Деонтея Уайлдера выразила желание провести третий поединок между боксерами.

По условиям контракта, британец обязан согласиться на бой, поэтому третий поединок гарантированно пройдет. Скорее всего, это будет предпоследний выход Фьюри на ринг.

— У меня осталось еще два боя, а потом мы подумаем о том, чем заниматься дальше. Как долго это может продолжаться? Я непобедим в 31 профессиональном поединке, я двенадцатый год на ринге. Я уже был абсолютным чемпионом мира, победив Кличко, у меня были все пояса. Думаю, что Джошуа достались мои остатки, потому что я никогда не терял эти пояса, я должен был отдать их через психические проблемы. Это мои пояса. До тех пор, пока ты не победишь человека на боксерском ринге, как ты можешь претендовать на звание чемпиона? У меня будет еще два боя, а потом, надеюсь, мы отправимся в закат, – рассказал Фьюри.

Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в середине июля.

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Первый бой завершился ничьей, а во втором Уайлдер проиграл техническим нокаутом.

Источник: Boxing News 24