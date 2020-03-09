Матч Франция – Украина может пройти без зрителей

Национальная сборная Украины по футболу 27 марта должна встретиться с командой Франции в Сен-Дени на Стад-де-Франс в рамках товарищеского матча.

Однако из-за вспышки и стремительное распространение коронавируса, матч может пройти без зрителей. Власти Франции приняли решение запретить все массовые мероприятия, в которых принимают участие более 1 тыс. человек.

Исключение введут только для событий, которые несут пользу для “национальной жизни” – демонстраций, экзаменов и тому подобное. А товарищеская футбольная игра не подпадает под эту категорию.

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Таким образом, если не будут соблюдены все меры предосторожности, то матч пройдет за закрытыми дверьми.

Сейчас во Франции уже заразились коронавирусом 1209 человек, 19 умерли и 12 выздоровели.

Ранее во Франции приняли решение провести без зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Боруссией Дортмунд.

Напомним, в Англии перед матчами Премьер-лиги запретили рукопожатия.