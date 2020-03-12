УЕФА может приостановить сезон Лиги чемпионов из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций в четверг, 12 марта, может приостановить розыгрыш текущего сезона Лиги чемпионов из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение должны принять сегодня. Об этом сообщил журналист AS Хавьер Матальянас в эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena SER.

Напомним, все игры Серии А приостановили из-за вспышки коронавируса в стране. А ряд матчей матчей 1/8 финала Лиги чемпионов уже прошел без зрителей: РБ Лейпциг — Тоттенхэм Хотспур, ПСЖ — Боруссия Дортмунд, Валенсия — Аталанта.

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Также было решено перенести на другие даты матче 1/8 финала Лиги Европы: Севилья — Рома, Интер — Хетафе.

Ранее туринский Ювентус сообщил о положительном тесте на коронавирус у 25-летнего защитника Даниэле Ругани. Туринский клуб изолирует игрока, а также всех, кто с ним контактировал в последнее время.

Ближайшей игрой для туринского Ювентуса должен стать матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона 17 марта. Его должны провести в Турине на стадионе Альянц без зрителей. В первой игре бьянконери уступили Лиону на выезде со счетом 0:1.

Источник: El Larguero