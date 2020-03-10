Федерация футбола Италии и еще несколько стран обратились в УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы по футболу 2020 года на следующий год.

Однако представители УЕФА заявили, что организация пока не планирует менять сроки проведения Евро-2020.

— Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными правительствами относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся раскладе турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем, – заявили в пресс-службе УЕФА.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают соответствующие меры. В частности, в чемпионатах некоторых стран все матчи ближайших туров пройдут без зрителей, тогда как в Италии все соревнования, включая Серию А, отменили до 3 апреля.

Читайте: Матч Вольфсбург — Шахтер пройдет без болельщиков

Сейчас в Италии зафиксировали уже более 9 тыс. случаев заражения вирусом.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня до 12 июля. Финал запланирован в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Источник: Virgilio Sport, Sport24