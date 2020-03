Хадсон-Одои сообщил, что выздоровел от коронавируса

Форвард лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои, у которого обнаружили симптомы Covid-19, заявил, что выздоровел от коронавируса.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав небольшое видеообращение.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!! pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020