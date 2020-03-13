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Факты / Спорт

Хадсон-Одои сообщил, что выздоровел от коронавируса

Форвард лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои, у которого обнаружили симптомы Covid-19, заявил, что выздоровел от коронавируса.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав небольшое видеообращение.

— Как вы, наверное, знаете, в последние дни у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, что вскоре всех увижу и очень скоро вернусь на поле, — сказал Каллум.

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9 марта у Хадсона-Одои проявились симптомы незначительной простуды, после чего он не посещал тренировочную базу. Все, кто недавно близко контактировали с 19-летним англичанином, самоизолировался.

Ранее главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета заразился коронавирусом.

Источник: Callum Hudson-Odoi

Фото: Dreamstime

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