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Факты / Спорт

Футболист Ювентуса Матьюди заразился Covid-19

Игрок футбольного клуба Ювентус Блез Матьюди заразился коронавирусом.

Сейчас он находится дома на самоизоляции.

— Футболист Блез Матьюди прошел медицинские тесты, которые обнаружили его положительную реакцию на коронавирус, — сообщили на сайте футбольного клуба.

ЧитайтеМатчи АПЛ до конца сезона-2019/20 пройдут без зрителей — The Times

Весь клуб сейчас на карантине после того, как стало известно о заражении защитника Ругани.

Источник: Juventus

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