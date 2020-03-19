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Факты / Мир

В Бергамо, где живет Малиновский, военная техника колоннами вывозит тела

В итальянском городе Бергамо, одном из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, военная техника вывозила тела умерших от Covid-19, поскольку крематорий города не может справиться.

Военные машины заехали в Бергамо, чтобы вывезти десятки гробов из города в другие регионы.

— Крематорий Бергамо, который работает на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 погибших. Понятно, что он не мог противостоять цифрам последних дней, — заявил пресс-секретарь местной власти.

Гробы перевозят в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и ряде других городов.

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В Бергамо зафиксировало минимум 93 случая смерти от коронавируса, но они продолжают расти ежедневно.

В Бергамо с семьей живет футболист сборной Украины и местной Аталанты Руслан Малиновский.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановили до 3 апреля.

Источник: Sky News

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