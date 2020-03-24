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Факты / Спорт

Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой во время пандемии

Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой помощи, чтобы помочь бороться с пандемией. Его рабочая смена составляет от 12 до 13 часов.

Поскольку больницы Италии переполнены пациентами, а количество жертв постоянно растет, регбист решил, что пришло время помочь хоть как-то медикам своей страны.

— Когда все соревнования по регби отменили, я задумался, как я могу помочь, даже не имея медицинского опыта. Я начал восемь дней назад, без перерыва на день и со сменами в 12 или 13 часов. Пока я сильный, я буду продолжать. Я здесь и остаюсь здесь, — рассказал Мбанда.

  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой во время пандемии / 3 фотографии

Спортсмен рассказал, что стал свидетелем невероятных страданий людей за несколько последних дней, а некоторые пациенты были настолько больны, что не смогли общаться.

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27-летний Мбанда играет на позиции фланкера. Он выступает за профессиональный клуб Зебре из Пармы.

Ранее футболисты мюнхенской Баварии Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с пандемией коронавируса.

Фото: Maxime Mbandà

Источник: Daily Mail

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