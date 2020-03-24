Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой помощи, чтобы помочь бороться с пандемией. Его рабочая смена составляет от 12 до 13 часов.
Поскольку больницы Италии переполнены пациентами, а количество жертв постоянно растет, регбист решил, что пришло время помочь хоть как-то медикам своей страны.
— Когда все соревнования по регби отменили, я задумался, как я могу помочь, даже не имея медицинского опыта. Я начал восемь дней назад, без перерыва на день и со сменами в 12 или 13 часов. Пока я сильный, я буду продолжать. Я здесь и остаюсь здесь, — рассказал Мбанда.
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Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой во время пандемии / 3 фотографии
Спортсмен рассказал, что стал свидетелем невероятных страданий людей за несколько последних дней, а некоторые пациенты были настолько больны, что не смогли общаться.
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27-летний Мбанда играет на позиции фланкера. Он выступает за профессиональный клуб Зебре из Пармы.
Ранее футболисты мюнхенской Баварии Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с пандемией коронавируса.
Фото: Maxime Mbandà
Источник: Daily MailТеги: Италия, Коронавирус Covid-19, регбіЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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