





Итальянский регбист Максим Мбанда работает водителем скорой во время пандемии / 3 фотографии

Спортсмен рассказал, что стал свидетелем невероятных страданий людей за несколько последних дней, а некоторые пациенты были настолько больны, что не смогли общаться.

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27-летний Мбанда играет на позиции фланкера. Он выступает за профессиональный клуб Зебре из Пармы.

Ранее футболисты мюнхенской Баварии Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с пандемией коронавируса.

Фото: Maxime Mbandà