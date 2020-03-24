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Факти / Спорт

Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої під час пандемії

Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої допомоги, щоб допомогти боротися з пандемією. Його робоча зміна складає від 12 до 13 годин.

Оскільки лікарні Італії переповнені пацієнтами, а кількість жертв постійно зростає, регбіст вирішив, що прийшов час допомогти хоч якось медикам своєї країни.

— Коли всі змагання з регбі скасували, я задумався, як я можу допомогти, навіть не маючи медичного досвіду. Я почав вісім днів тому, без перерви на день і зі змінами 12 або 13 годин. Поки я сильний, я продовжуватиму. Я тут і залишаюсь тут, – розповів Мбанда.

  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
  • Максим Мбанда
Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої під час пандемії / 3 фотографии

Спортсмен розповів, що став свідком неймовірних страждань людей за кілька останніх днів, а деякі пацієнти були настільки хворими, що не змогли спілкуватися.

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27-річний Мбанда грає на позиції фланкера. Він виступає за професійний клуб Зебре з Парми.

Раніше футболісти мюнхенської Баварії Леон Горецка та Йозуа Кімміх пожертвували €1 млн благодійним організаціям, які борються з пандемією коронавірусу.

Фото: Maxime Mbandà

Джерело: Daily Mail

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