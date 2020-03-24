Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої допомоги, щоб допомогти боротися з пандемією. Його робоча зміна складає від 12 до 13 годин.
Оскільки лікарні Італії переповнені пацієнтами, а кількість жертв постійно зростає, регбіст вирішив, що прийшов час допомогти хоч якось медикам своєї країни.
— Коли всі змагання з регбі скасували, я задумався, як я можу допомогти, навіть не маючи медичного досвіду. Я почав вісім днів тому, без перерви на день і зі змінами 12 або 13 годин. Поки я сильний, я продовжуватиму. Я тут і залишаюсь тут, – розповів Мбанда.
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Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої під час пандемії / 3 фотографии
Спортсмен розповів, що став свідком неймовірних страждань людей за кілька останніх днів, а деякі пацієнти були настільки хворими, що не змогли спілкуватися.
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27-річний Мбанда грає на позиції фланкера. Він виступає за професійний клуб Зебре з Парми.
Раніше футболісти мюнхенської Баварії Леон Горецка та Йозуа Кімміх пожертвували €1 млн благодійним організаціям, які борються з пандемією коронавірусу.
Фото: Maxime Mbandà
Джерело: Daily MailТеги: Італія, Коронавірус Covid-19, регбіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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