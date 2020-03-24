





Італійський регбіст Максим Мбанда працює водієм швидкої під час пандемії / 3 фотографии

Спортсмен розповів, що став свідком неймовірних страждань людей за кілька останніх днів, а деякі пацієнти були настільки хворими, що не змогли спілкуватися.

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27-річний Мбанда грає на позиції фланкера. Він виступає за професійний клуб Зебре з Парми.

Раніше футболісти мюнхенської Баварії Леон Горецка та Йозуа Кімміх пожертвували €1 млн благодійним організаціям, які борються з пандемією коронавірусу.

Фото: Maxime Mbandà