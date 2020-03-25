ФІФА може продовжити літнє трансферне вікно до січня

Міжнародна федерація футболу може продовжити літнє трансферне вікно до січня 2021 року.

Коронавірус може завдати великих фінансових втрат клубам та їхнім власникам. Очікується, що витрати на трансфери значно знизяться після закінчення сезону.

Читайте: Фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів

ФІФА проводить бесіди з клубами з приводу продовження трансферного вікна. Деякі керівники вже підтримали ідею пролонгування літнього трансферного вікна до зими.

Поки існує невизначеність щодо того, чи захочуть власники витрачати великі кошти після такого згубного періоду через пандемію Covid-19.

Наразі майже всі футбольні чемпіонати світу призупинені через коронавірус, зокрема українська Прем’єр-ліга.

До речі, французьке видання France Football оприлюднило імена найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.