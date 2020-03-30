Усик пожонглировал предметами, удерживаясь на подвижной доске

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз продемонстрировал свое мастерство в жонглировании предметами.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал видео, на котором он жонглирует и одновременно удерживает равновесие на подвижной доске.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 28 Бер 2020 р. о 3:08 PDT

Сейчас украинский боксер готовится к бою с британцем Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после дебютного боя в этой весовой категории против американца Чазза Уизерспуна.

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Бой Усика с Чисорой запланирован на 23 мая в Лондоне, но скорее всего не состоится в эту дату из-за пандемии коронавируса.

Ранее Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов и дали пресс-конференцию перед боем.

Фото: Usyk Aleksandr