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Факты / Спорт

Стерлинг и Сане пошутили над Зинченко после тренировки с собаками

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко показал, как тренируется в домашних условиях.

Футболист выложил в Instagram видео, на котором он тренируется со своими любимцами. Зинченко вместо гантелей использует собак.

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Одноклубники Зинченко по Манчестер Сити Лерой Сане и Рахим Стерлинг не удержались и отреагировали на соответствующий пост.

— Нет, ты шутишь, — написал в комментарии форвард горожан Рахим Стерлинг.

— Ему просто не с кем играть, — ответил своему партнеру по команде Лерой Сане.

 

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля. В турнирной таблице Манчестер Сити отстает от лидера АПЛ Ливерпуль на 25 очков.

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