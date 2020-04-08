Усик может устроить переполох в супертяжелом весе — Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин высказался о шансах бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в потенциальном поединке против британца Энтони Джошуа.

Об этом Поветкин рассказал во время прямого эфира промоутерской организации World of Boxing Promotions в Instagram.

— Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бое с Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я выберу Ломаченко.